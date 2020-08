Salvini, l’emergenza che non c’è più e gli italiani “sotto ricatto” (Di martedì 4 agosto 2020) Se ho fatto dietrofront sull’uso delle mascherine? “In treno bisogna usare la mascherina, nei luoghi chiusi, nei bar… All’aperto, se si rispettano le regole e le distanze, si può respirare, ci si può avvicinare a un altro essere umano”: Matteo Salvini oggi ai microfoni di RTL 102.5 oggi è tornato a raccomandare l’uso delle mascherine dopo aver partecipato al convegno del Senato rifiutandosi di indossarle. Salvini, l’emergenza che non c’è più e gli italiani “sotto ricatto” Ma il leader della Lega ha anche proclamato la fine dell’emergenza Coronavirus: “Tenere sotto ricatto, sotto minaccia di chiusura un intero popolo quando l’emergenza non c’è più, penso sia un danno enorme all’economia e alla ... Leggi su nextquotidiano

bordomichele : #Salvini ha di nuovo cambiato idea sull'uso della mascherina. La settimana scorsa in Senato l'aveva rifiutata. Ades… - fattoquotidiano : LE LEGGI Rispetto ai primi due anni della passata legislatura, cala l’iniziativa del governo nonostante l’emergenza… - matteosalvinimi : #Salvini: 12 milioni di cartelle esattoriali pronte a partire. Saldo e stralcio. Pace fiscale. Questa è l'emergenza vera. #Senato - ALBERTA18793746 : RT @neXtquotidiano: #Salvini, l'emergenza che non c'è più e gli italiani 'sotto ricatto' - neXtquotidiano : #Salvini, l'emergenza che non c'è più e gli italiani 'sotto ricatto' -

