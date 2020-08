Salvini cambia di nuovo idea: ieri l'ok alle mascherine, oggi 'l'emergenza è finita, siamo sotto ricatto' (Di martedì 4 agosto 2020) Dietrofront ma non troppo: Salvini, che ieri ha lanciato un appello per l'uso delle mascherine, oggi compie una nuova giravolta, dichiarando che "in treno bisogna usare la mascherina, nei luoghi ... Leggi su globalist

Risultato? Non è cambiato nulla, zero, niente. Ora arrivano anche in veliero, nella Puglia che è la casa di premier Conte. Una circostanza che Matteo Salvini ha meso in evidenza sui social, ...