Il numero dei britannici che emigrano nei paesi membri dell'Ue è aumentato del 30% dal voto sulla Brexit e la metà ha deciso il trasferimento nei primi tre mesi dopo il ...

Ultime Notizie dalla rete : Sale del Sale del 30% emigrazione britannici in Ue da voto su Brexit La Prealpina BORSA MILANO riduce rialzo, forti Tim, Mediaset, Leonardo, scivola Mediobanca

Balza del 4,2% TELECOM (e anche le risparmio salgono del 3,7%) in attesa dei risultati semestrali a mercati chiusi. Il Cda odierno dovrebbe anche esaminare l'offerta vincolante presentata da Kkr ...

Indagine Istat su sieroprevalenza: quasi 1,5 mln di italiani colpiti dal virus

(Teleborsa) - Sono 1 milione 482 mila le persone risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il SARS-CoV-2: il dato indica che quelle entrate in contatto con il virus sono ...

