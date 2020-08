Ruggeri: “Piqué famoso perchè fidanzato di Shakira, difensore di seconda fascia” (Di martedì 4 agosto 2020) Oscar Ruggeri ha offerto la sua opinione su Gerard Piqué, icona del Barcellona e bandiera della nazionale spagnola da un decennio. L’ex difensore del Real Madrird ha difatti aspramente criticato il centrale blaugrana, giudicandone criticamente i difetti e paragonandolo a Sergio Ramos, considerando quest’ultimo nettamente superiore. Di seguito le decise dichiarazioni di Ruggeri: “Piqué è un giocatore di seconda fascia. Ha un bell’aspetto, sicuramente, una bella barba, una fidanzata famosa, Shakira, ma se giocasse al Valencia non sarebbe famoso. Un buon difensore, ma niente di più. Praticamente non sente pressione giocando con i blaugrana. La avverte solo nelle partite con grandi squadre. Sergio Ramos, in tal senso, ... Leggi su sportface

sportface2016 : Il giudizio di Oscar #Ruggeri su Gerard #Piqué - zazoomblog : Oscar Ruggeri: “Piqué difensore di seconda fascia. Ha una bella barba e sta con Shakira altrimenti non sarebbe famo… - ItaSportPress : Oscar Ruggeri: 'Piqué difensore di seconda fascia. Ha una bella barba e sta con Shakira altrimenti non sarebbe famo… - Soflis : Ruggeri, mito. -