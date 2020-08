Ruggeri, che schiaffo a Piquè: “famoso solo per la Shakira! Sergio Ramos è il migliore al mondo” (Di martedì 4 agosto 2020) Bello e con una fidanzata famosa, ma non un gran difensore. Si può riassumere così il pensiero di Oscar Ruggeri su Gerard Piquè, difensore spagnolo che fra Barcellona e nazionale ha vinto praticamente tutto il possibile, ma che non si è guadagnato la stima dell’ex Real Madrid. Intervistatoa da Fox Sports Argentina, Ruggeri ha dichiarato”Piqué è un giocatore di seconda fascia. Lo è lui come lo sono stato io e come lo sono molti altri. Ha un bell’aspetto, sicuramente. Una bella barba. Una fidanzata famosa (Shakira, ndr), ma se giocasse al Valencia non sarebbe famoso. Piqué sta giocando al Barcellona. Ma è proprio come me, un calciatore di medio livello. Un buon difensore, ma niente di più. Praticamente non sente pressione giocando con i blaugrana. La avverte ... Leggi su sportfair

_Alessio_88 : RT @LaGio___: Chissà come è felice ora il tizio che qualche settimana fa si lamentava per l'assenza di Ruggeri #techetechete - AntoDamiano1996 : RT @LaGio___: Chissà come è felice ora il tizio che qualche settimana fa si lamentava per l'assenza di Ruggeri #techetechete - martina_prados : RT @LaGio___: Chissà come è felice ora il tizio che qualche settimana fa si lamentava per l'assenza di Ruggeri #techetechete - unuomopop : RT @LaGio___: Chissà come è felice ora il tizio che qualche settimana fa si lamentava per l'assenza di Ruggeri #techetechete - deliambro : #techetechete Ruggeri Altro che Chi sei C C CONNTESSA chi sei tu ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ruggeri che Le controverse dichiarazioni di Enrico Ruggeri: “Emergenza sfruttata da chi comanda” Yeslife Oscar Ruggeri: “Piqué difensore di seconda fascia. Ha una bella barba e sta con Shakira altrimenti non sarebbe famoso…”

Oscar Ruggeri non le manda certo a dire a Gerard Piqué. Parlando a Fox Sports Argentina, l’ex difensore del Real Madrid e della Nazionale Albiceleste ha condiviso le sue opinioni sul centrale spagnolo ...

Ritorno a scuola, verifiche sui plessi comunali. I dubbi del M5S

“Si dice – scrivono Francesco Panaroni, Marta Ruggeri e Tommaso Mazzanti – che l’Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici abbia concluso da pochi giorni l’analisi delle 47 strutture scolastiche comunali e ...

Oscar Ruggeri non le manda certo a dire a Gerard Piqué. Parlando a Fox Sports Argentina, l’ex difensore del Real Madrid e della Nazionale Albiceleste ha condiviso le sue opinioni sul centrale spagnolo ...“Si dice – scrivono Francesco Panaroni, Marta Ruggeri e Tommaso Mazzanti – che l’Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici abbia concluso da pochi giorni l’analisi delle 47 strutture scolastiche comunali e ...