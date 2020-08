“Rosa pietra stella” in anteprima al Giffoni: il trailer del film (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una coppia d’eccezione quella composta da Ivana Lotito e Ludovica Nasti, protagoniste di “Rosa pietra stella”, il film di Marcello Sannino con Fabrizio Rongione, in sala dal 27 agosto con PFA films, sarà in anteprima nazionale venerdì 21 agosto al Giffoni film Festival, unico lungometraggio italiano in concorso nella categoria Generator + 18, e mercoledì 26 agosto al Pesaro film Festival. Il titolo del film, “Rosa pietra stella”, omaggia un verso del famoso brano di Sergio Bruni “Carmela”, ed è ambientato nel centro storico di Napoli e nel comune di Portici. Questa è la storia di una giovane donna, bella e indomita, ... Leggi su anteprima24

