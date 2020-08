"Ronaldo voleva il Psg". Atalanta, sogno Trincao (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA - Secondo 'France Football' Cristiano Ronaldo stava seriamente pensando di cambiare aria, lasciando la Juventus per trasferirsi al Paris Saint-Germain , prima che il Coronavirus sconvolgesse il ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo voleva Cristiano Ronaldo, France Football la spara grossa: «Voleva trasferirsi al Psg» Juventus News 24 Cristiano Ronaldo si regala una Bugatti Centodieci da 10 milioni

C’è chi dice che si sia voluto fare un regalo per il trentaseiesimo scudetto della Juventus, ma le voci di un possibile acquisto da parte di Cristiano Ronaldo di uno dei dieci esemplari della hyeprcar ...

Torre Annunziata celebra il record di Immobile, l’attaccante presto in città per essere premiato

“Gattuso lo voleva?…” Gattuso lo voleva ... La gratificazione è l’aver messo in fila dei mostri sacri quali Messi e Ronaldo. Negli ultimi anni la scarpa d’oro l’ha vinta Lewandowski ...

