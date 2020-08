Ronaldo Juventus, dalla Francia: scontento e vicino al Psg, affare saltato per un motivo (Di martedì 4 agosto 2020) Ronaldo Juventus – Il bomber portoghese è stato molto vicino al trasferimento al Psg. La conferma arriva direttamente dal France Football, che ha confermato i malumori del ragazzo dopo la sfida, vinta per 2-1, contro la Lokomotiv Mosca. Il quotidiano transalpino ha scritto che Ronaldo avrebbe accettato subito il trasferimento quando si è accorto che a Torino non avrebbe avuto tante possibilità di vincere la Champions League. Inoltre, la sua ambizione era anche quella di giocare con Neymar e Mbappè. Juventus: il Psg molto vicino a Ronaldo L’entourage del numero sette aveva anche iniziato i i colloqui per definire la trattativa con d.s Leonardo ma tutto è saltato dopo l’emergenza epidemiologica creata ... Leggi su juvedipendenza

