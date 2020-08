Romina Power non si nasconde più, addio Al Bano: dedica d’amore al suo nuovo fidanzato (FOTO) (Di martedì 4 agosto 2020) Romina di nuovo innamorata dopo l’addio ad Al Bano? Romina Power ha davvero un nuovo fidanzato? A quanto pare sembrerebbe proprio di si. L’ultimo indizio sull’ipotetica presenza di un nuovo amore nella sua vita è dato da un post sui social. Quando è finita l’emergenza per il covid 19, la ex moglie di Al Bano è stata avvistata fuori ad un ristorante mentre baciava un uomo. L’identità della persona per ora resta ancora un mistero ma tanti sono i curiosi. Tutti vogliono sapere a tutti i costi chi è l’uomo misterioso che ha conquistato il cuore della cantante. Vediamo insieme di chi si tratta… Un nuovo amore nella vita di ... Leggi su kontrokultura

