Romina Power, la voce rimbalza e il gossip si gonfia. “L’amore è l’unica realtà…”: è lei a spiegare tutto (Di martedì 4 agosto 2020) Un anno difficile quello appena trascorso per Romina Power. Le voci di riavvicinamento con Al Bano mai concretizzate poi la quarantena, il ritorno di Loredana Lecciso in pianta stabile con il leone di Cellino San Marco poi la morte delle sorella il dolore per la quale sintetizzata dal lunghissimo abbraccio in diretta Domenica In con Mara Venier. Un abbraccio che aveva fatto discutere e che, sembra, sia costato alla presentatrice una multa per il mancato rispetto delle regole di distanziamento sociale. Poi, per Romina Power è stata il tempo del gossip con un nuovo fidanzato spuntato all’imprrovviso con tanto di dedica sui social. Belle parole d’amore sui social ma a tal proposito è intervenuta nelle scorse ore, tramite Instagram, la diretta interessata per smentire la notizia: ... Leggi su caffeinamagazine

