"Roma non può rischiare di celebrare il fascismo". Raggi spiega il no al Museo (Di martedì 4 agosto 2020) "Roma non può rischiare di celebrare il fascismo, la consigliera Guerrini non si è resa conto, ma poi ha capito e ritirato la mozione". Giustifica così la sindaca di Roma Virginia Raggi, in un'intervista a Repubblica, la decisione di bloccare la mozione presentata da alcuni consiglieri capitolini di M5s. A chi lo legge come un possibile attacco alla sua ricandidatura per il secondo mandato alla guida della città, Raggi, che di fatto sconfessato l'operazione dopo le numerose proteste, replica così: "Io vedo solo il tentativo di provare a ragionare su questo drammatico periodo storico". Anche se poi ammette che "l'esito non è stato coerente con le premesse", tanto che "si rischiava l'effetto ... Leggi su agi

