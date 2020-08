Roma, l’interesse dell’imprenditore del Kuwait fa schizzare il titolo in Borsa (Di martedì 4 agosto 2020) Proseguono le trattative per la cessione della Roma con James Pallotta ormai prossimo alla vendita. L’imprenditore americano Dan Friedkin sembrava essere l’unico acquirente interessato a rilevare la società, ma negli ultimi giorni si è fatto avanti anche Fahad Al-Baker, imprenditore del Kuwait. Una notizia apparentemente di poco conto, ma che in realtà si è rivelata molto importante per l’As Roma, che ha visto schizzare il titolo in Borsa. Le azioni hanno infatti visto un aumento del 4,4%. Leggi su sportface

