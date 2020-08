Roma, il titolo vola in Borsa: +8,8% dopo le voci sull'interesse di Al-Baker (Di martedì 4 agosto 2020) Roma - Due partite, una sul campo, una fuori, entrambe decisive per il futuro della Roma . Mentre giovedì la squadra di Fonseca si giocherà la permanenza in Europa League col Siviglia nella sfida ... Leggi su corrieredellosport

