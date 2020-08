Roma, grosso incendio a via Domizia Lucilla: fiamme spente dopo 4 ore di lavoro (Di martedì 4 agosto 2020) grosso incendio in via Domizia Lucilla dove, intorno alle ore 12.10, sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco, 2 autobotti, il carro autoprotettori e i Dos. dopo quasi 4 ore di lavoro incessante, i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme riportando la situazione sotto controllo. Al momento gli agenti sono ancora al lavoro per la bonifica dell’area coinvolta. Sul posto anche i moduli della Protezione Civile e le forze dell’ordine. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, grosso incendio a via Domizia Lucilla: fiamme spente dopo 4 ore di lavoro - Cucciolina96251 : RT @SOSFanta: ?? 'La #Juve ha in casa un talento: gioca nell'Under 23 e ricorda Grosso' ? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? 'La #Juve ha in casa un talento: gioca nell'Under 23 e ricorda Grosso' ? - RiccardoPennisi : @aurum_vellus @EnricoStefano Nessun cronoprogramma e addirittura la mappa che stava su Roma Mobilità è stata cancel… - SOSFanta : ?? 'La #Juve ha in casa un talento: gioca nell'Under 23 e ricorda Grosso' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma grosso Roma, grosso incendio a via Domizia Lucilla: fiamme spente dopo 4 ore di lavoro Il Corriere della Città Casillas lascia, Real Madrid "Sei la nostra storia"

ROMA, 04 AGO - Iker Casillas dice basta. Il portiere ha annunciato che si ritira definitivamente dal calcio e il Real Madrid, il club che lo accolse quando aveva solo 9 anni, gli ha dedicato un grosso ...

Ri-passa lo straniero

Dopo Roma anche Alba diventa terra di conquista e ... ci sembra profetico Andrea Adamo che non molto tempo fa aveva detto di non vedere grossi talenti emergere dal nostro settore Rally. Se nelle gare ...

ROMA, 04 AGO - Iker Casillas dice basta. Il portiere ha annunciato che si ritira definitivamente dal calcio e il Real Madrid, il club che lo accolse quando aveva solo 9 anni, gli ha dedicato un grosso ...Dopo Roma anche Alba diventa terra di conquista e ... ci sembra profetico Andrea Adamo che non molto tempo fa aveva detto di non vedere grossi talenti emergere dal nostro settore Rally. Se nelle gare ...