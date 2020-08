Roma, ‘Brutto gay’: lo accerchiano, lo picchiano e gli rompono il naso. E’ caccia al branco (Di martedì 4 agosto 2020) Lo hanno prima insultato, poi lo hanno aggredito e derubato. E’ successo a Torre Angela, in via Andrerloni. Vittima un ragazzo di 31 anni che è stato avvicinato da 5 persone e aggredito. Il motivo? A quanto pare la sua omosessualità. Prima gli insulti omofobi, poi i pugni. A denunciare il grave episodio l’associazione ArciGay di Roma. Il giovane, stando a quanto si legge sulla pagina Facebook dell’associazione, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso: se la caverà con una prognosi di 20 giorni, ma i pugni violenti gli hanno causato la rottura del setto nasale. Sul caso, per far luce su quanto accaduto e per rintracciare i componenti del branco, indaga la Polizia. Roma, ‘Brutto gay’: lo accerchiano, lo picchiano e gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

