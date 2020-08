Roma, botticelle in strada: ancora una rovente estate per i cavalli. La denuncia dell’Oipa (VIDEO) (Di martedì 4 agosto 2020) Le botticelle dovevano essere trasferite nei parchi e nelle ville storiche Romane e invece i poveri cavalli sono ancora in strada. Siamo alla quinta estate dell’attuale amministrazione comunale, all’ultimo anno del mandato, e – in barba alle promesse preelettorali di abolirle – i cavalli delle carrozzelle sono ancora nel traffico caotico della Capitale, sull’asfalto bollente di un’estate infuocata. «Questa è l’ennesima estate che siamo costretti a stigmatizzare il comportamento dell’attuale amministrazione capitolina», dichiara Rita Corboli, delegata Romana dell’Oipa. «Promesse e annunci sono le uniche cose fatte, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

