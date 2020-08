Rocco Casalino paparazzato assieme all’attore Gabriele Rossi: la foto (Di martedì 4 agosto 2020) Nuovo flirt in corso per Rocco Casalino, l’ex concorrente del Grande Fratello divenuto ora portavoce del premier Giuseppe Conte. Dopo la fine burrascosa del rapporto con l’ex compagno, Casalino è stato paparazzato in compagnia dell’attore Gabriele Rossi. Rocco Casalino e Gabriele Rossi: lo scoop di Chi Nel numero di Chi in uscita domani, è presente un servizio che vede protagonista Rocco Casalino, paparazzato assieme a Gabriele Rossi. Quest’ultimo, attore e a sua volta concorrente del Grande Fratello Vip nel 2016, in passato è stato avvicinato a Gabriel Garko. Un ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino Gianluigi Paragone contro Giuseppe Conte e Rocco Casalino: "Così distorcono e schermano la verità" Liberoquotidiano.it Casalino cambia fidanzato: “Chi” lo paparazza con l’attore Gabriele Rossi e il gossip si scatena

«Quel birichino di Rocco sa come consolarsi» leggiamo su Dagospia. La calda estate di Rocco Casalino. Grandi novità. Il portavoce del premier Conte ha trovato modo di far parlare della sua vita privat ...

Rocco Casalino dopo la rottura con José Carlos Alvarez Aguila va a cena con Gabriele Rossi

