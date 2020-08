Rocco Casalino e Gabriele Rossi: su Chi le foto di un rapporto che potrebbe essere un dolce amore (Di martedì 4 agosto 2020) La scorsa settimana su tutti i giornali italiani si è parlato di Rocco Casalino e della fine della sua storia con l’ex fidanzato. Non per motivi di cronaca rosa, ma per altri affari legati ad alcuni problemi finanziari dell’ex di Casalino. Oggi invece, l’ex concorrente del Grande Fratello, finisce sulle pagine della rivista Chi. I paparazzi infatti lo hanno beccato in compagnia di Gabriele Rossi, attore anche lui finito nella casa del Gf, versione vip, di cui da tempo si parla per una possibile relazione con Gabriel Garko. Non sappiamo se tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko ci sia stata la storia d’amore di cui tutti i giornali di cronaca rosa hanno parlato qualche mese fa. Ma a quanto pare, stando alle ... Leggi su ultimenotizieflash

AnnalisaChirico : La cultura del sospetto fa schifo sempre. Vi ricordate il concorso universitario del premier Conte? E il fidanzato… - Linkiesta : Rocco e il suo anello #Casalino, la mille euro e la stangata alla vaccinara ?? L‘articolo di @lasoncini: ttps://b… - fattoquotidiano : Il portavoce della Presidenza del Consiglio, Rocco Casalino, è finito ieri sotto l’attacco delle opposizioni [LEGGI… - MenegazziMarina : Rocco Casalino dice addio al cubano José: paparazzata clamorosa. Bacio in bocca, nuovo amore vip - raffaelevarro : Paragone smaschera le verità schermate del governo Conte-Casalino - Il Tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino Gianluigi Paragone contro Giuseppe Conte e Rocco Casalino: "Così distorcono e schermano la verità" Liberoquotidiano.it Rocco Casalino e Gabriele Rossi beccati insieme dai paparazzi di Chi

Sul numero di Chi, in edicola da mercoledì 5 agosto 2020, le immagini esclusive della serata tra Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da poco single dopo la fine dell ...

Rocco Casalino dice addio al cubano José: paparazzata clamorosa. Bacio in bocca, nuovo amore vip

Una paparazzata clamorosa. Ci mette poco, Rocco Casalino, a consolarsi. Già, come è noto recentemente ha annunciato di aver rotto con José Carlos Alvarez, l'ex fidanzato cubano rimasto invischiato nel ...

Sul numero di Chi, in edicola da mercoledì 5 agosto 2020, le immagini esclusive della serata tra Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da poco single dopo la fine dell ...Una paparazzata clamorosa. Ci mette poco, Rocco Casalino, a consolarsi. Già, come è noto recentemente ha annunciato di aver rotto con José Carlos Alvarez, l'ex fidanzato cubano rimasto invischiato nel ...