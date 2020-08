Rocco Casalino con Gabriele Rossi: foto (Di martedì 4 agosto 2020) Sul numero di Chi, in edicola da domani, mercoledì 5 agosto 2020, saranno proposte le immagini esclusive della serata tra Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e l'attore Gabriele Rossi. Stando a quanto scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, dopo una cena a due, Rocco e Gabriele si sono concessi una passeggiata tra le strade di Roma. Rocco Casalino, il fidanzato Jose Carlos Alvarez: "Ci siamo lasciati" 04 agosto 2020 17:09. Leggi su blogo

AnnalisaChirico : La cultura del sospetto fa schifo sempre. Vi ricordate il concorso universitario del premier Conte? E il fidanzato… - Linkiesta : Rocco e il suo anello #Casalino, la mille euro e la stangata alla vaccinara ?? L‘articolo di @lasoncini: ttps://b… - fattoquotidiano : Il portavoce della Presidenza del Consiglio, Rocco Casalino, è finito ieri sotto l’attacco delle opposizioni [LEGGI… - GiuseppeNassisi : @_DAGOSPIA_ @GiusCandela Gabriele Rossi ha la faccia spaventata quando Rocco Casalino sta per baciarlo - toysblogit : Rocco Casalino con Gabriele Rossi: foto -

Gabriele Rossi torna a far parlare di sé: dopo che a lungo si è discusso circa una sua relazione vera o presunta col collega attore Gabriel Garko, eccolo apparire insieme a Rocco Casalino, spin doctor .... Foto che sono destinate a far parlare la cronaca rosa. Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato fotografato insieme all'attore ed ex concorrente del Grande Fratello V ...