Rivoluzione idrogeno, in libreria il nuovo libro dell’ad di Snam Alverà (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – La Rivoluzione energetica green passa anche da un piano in 10 mosse per far decollare l‘economia dell’idrogeno. È il tema di “Rivoluzione idrogeno. La piccola molecola che può salvare il mondo“, il nuovo libro dell’ad di Snam Marco Alverà da oggi in libreria per Mondadori. “Con questo libro voglio contribuire al dibattito sulla lotta ai cambiamenti climatici – la sfida più importante per la nostra generazione – con una prospettiva costruttiva e ottimista, sottolineando il ruolo dell’idrogeno per il futuro del pianeta”, spiega Alverà. Il cambiamento climatico e l’inquinamento atmosferico sono i grandi ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - La rivoluzione energetica green passa anche da un piano in 10 mosse per far decollare l'economia dell'idrogeno. È il tema di "Rivoluzione idrogeno. La piccola molecola che può salvare il ...

Stiamo immaginando un ruolo centrale per l’Italia come uno degli hub per l’idrogeno in Europa. “Rivoluzione idrogeno” vuole parlare della sfida climatica ripercorrendo il cammino dell’idrogeno dal ...

