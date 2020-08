Riqualificazione energetica: accordo tra ICCREA Banca, ENI e Harley&Dikkinson (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Finanziamenti a tassi agevolati per la Riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali e unifamiliari dalle BCC del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA. È quanto prevede l’accordo sottoscritto da ICCREA Banca – Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, costituito da 136 BCC con 2.600 sportelli sul territorio – , Eni gas e luce e Harley&Dikkinson. L’adesione di ICCREA Banca a CappottoMio, il servizio finalizzato alla Riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali e unifamiliari, – si legge in una nota congiunta – ... Leggi su quifinanza

Mov5Stelle : Riqualificazione energetica e lavoro al centro del piano di rilancio dell’Italia! Leggi qui ?? - Lucatt_ : RT @EnergiaOltre: .@gruppoiccrea ha firmato un accordo con #Eni gas e luce che prevede finanziamenti a tassi agevolati per la #riqualificaz… - EnergiaOltre : .@gruppoiccrea ha firmato un accordo con #Eni gas e luce che prevede finanziamenti a tassi agevolati per la… - andrea_morby : $ENI - Eni: Gas e Luce con Iccrea e H&D per riqualificazione energetica - preuniop : Firmato l’accordo che prevede finanziamenti a tassi agevolati per la riqualificazione energetica e la messa in sicu… -