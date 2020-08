Ripresa scuola, approvate linee anti-Covid per 0-6 anni. Cosa sapere (Di martedì 4 agosto 2020) Ripresa di settembre per la scuola dopo l'estate e la pausa dovuta all'emergenza Coronavirus. Il primo passo oggi. Sono state approvate in Conferenza Unificata le linee Guida per la fascia 0-6 anni. Il via libera permetterà l'orientamento per il ritorno in classe e per le attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell`infanzia.Il documento è il risultato del lavoro coordinato dal Ministero dell`Istruzione con gli altri Ministeri competenti, le Regioni e l`Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e tiene conto di quanto emerso dal confronto con due tavoli di ascolto con scuole paritarie, gestori, associazioni e sindacati. Il testo fornisce indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0-6 affinché si possa garantire la ... Leggi su ilfogliettone

