Ripartono le coppe europee: novità importanti sui calci di rigore

Ripartono le coppe europee e ci sono importanti novità sui rigori introdotte dalla Uefa. Le rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Ripartono le coppe europee e ci sono importanti novità sui rigori introdotte dalla Uefa. Le rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola. Sui penaly, un'infrazione del portiere - come il piede non ...In ordine di tempo aprirà le danze, mercoledì in gara secca a Gelsenkirchen, l’Inter. Che a livello di risultati arriva all’appuntamento con il vento in poppa, forte del secondo posto in campionato co ...