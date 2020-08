Riparati i guasti alle pompe Piscine Italcementi aperte (Di martedì 4 agosto 2020) Il centro era rimasto chiuso tra le proteste per lavori all’impianto idrico. Ora il ritorno alla normalità, in attesa del sole. Leggi su ecodibergamo

AppostaMi : @spearshadow @elevisconti @assurdistan Veramente per capire perché prendono fuoco basta vedere il servizio sul modo… -

Ultime Notizie dalla rete : Riparati guasti

La Gazzetta di Mantova

Ancora assembramenti, ancora condizioni di viaggio pericolose per la diffusione del Covid. Questa volta sotto i riflettori è finito su un traghetto della MedMar, il “Rosa D’Abundo”, in partenza domeni ...E’ atteso per oggi nella Valle del Pelago un doppio intervento di tecnici della Rai e di Mediaset per riparare due distinti guasti ai ripetitori delle due emittenti televisive a servizio soprattutto ...