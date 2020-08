Riot Games elegge Bilibili come unica emittente ufficiale della League of Legends World Championships (Di martedì 4 agosto 2020) Riot Games ha annunciato oggi di aver siglato un contratto di tre anni con la piattaforma di streaming cinese Bilibili che avrà l’esclusiva nella possibilità di trasmettere la League of Legends World Championships oltre alle già possedute Mid-Season Invitational e All-Star Events. A seguito della grande notizia per la piattaforma cinese, ad oggi ancora non molto famosa, il CEO di Bilibili ha deciso di rilasciare una dichiarazione in cui afferma di sentirsi eccitato per essere riuscito a stipulare un accordo con il colosso degli esports Riot Games. Sottolinea inoltre come Bilibili abbia testimoniato fino dagli albori quante potenzialità ... Leggi su esports247

