Rinnovo Calhanoglu, si lavora per ritoccare il contratto del turco (Di martedì 4 agosto 2020) . Attualmente il giocatore rossonero percepisce 2.5 milioni di euro Hakan Calhanoglu vuole rinnovare il suo accordo con il Milan. L'attaccante turco – come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport – vuole assolutamente rimanere in rossonero, ma con un ritocco dell'attuale stipendio. Al momento il centrocampista turco percepisce 2.5 milioni di euro e visto il finale di stagione vorrebbe avere un miglioramento al rialzo. La volontà della società è quello di trattenerlo e valorizzarlo.

lorelanfris : Rinnovo vicino per #Calhanoglu, pronto un ingaggio di 3,2 milioni a stagione fino al 2024. #transfers - MilanLiveIT : #Calhanoglu vuole restare: richiesto il rinnovo al #Milan - WinstonWilson39 : RT @NonEvoluto: #WhatsApp Si registra un grande ottimismo per rinnovo #Calhanoglu: 3,2 netti fino al 2024, il possibile accordo per il fant… - FrancescoTagli : RT @NonEvoluto: #WhatsApp Si registra un grande ottimismo per rinnovo #Calhanoglu: 3,2 netti fino al 2024, il possibile accordo per il fant… - Terbakoualid1 : RT @NonEvoluto: #WhatsApp Si registra un grande ottimismo per rinnovo #Calhanoglu: 3,2 netti fino al 2024, il possibile accordo per il fant… -

Le ottime prestazioni di Calhanoglu nella seconda parte di stagione hanno convinto il turco a chiedere un rinnovo di contratto. Il Milan pronto ad accontentarlo.

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La continuità non è stata il suo forte in questi anni al Milan, ma Hakan Calhanoglu sembra aver finalmente svoltato. La stagione appena conclusa, infatti, ha visto il turco ...

Le ottime prestazioni di Calhanoglu nella seconda parte di stagione hanno convinto il turco a chiedere un rinnovo di contratto. Il Milan pronto ad accontentarlo.