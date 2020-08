Rider: Just Eat consegna le mascherine anti Covid. Accordo Nidil Cgil-Deliveriamo per il monitoraggio anti Covid via app (Di martedì 4 agosto 2020) Caso Uber Eats: carabinieri raccolgono informazioni tra i Rider 1 June 2020 Rider senza guanti e mascherine: 'Per il tribunale devono essere consegnati' 6 May 2020 Coronavirus: #dimenticatidaConte, la ... Leggi su firenzetoday

Miglioramento delle condizioni di lavoro dei rider: arrivano due buone notizie. La prima: Just Eat ha consegnato i dispositivi anti Covid ai ciclofattorini fiorentini, dopo la disposizione del ...

Nei giorni scorsi Just Eat ha finalmente consegnato ai propri rider i dispositivi di protezione anti covid (mascherina, gel, disinfettante, guanti), subito dopo che il Tribunale di Firenze ha ...

