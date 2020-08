Ricovero d'urgenza, si aggravano le condizioni dell'ex boss Cutolo (Di martedì 4 agosto 2020) Federico Garau Il legale dell'uomo lamenta la scarsa tempestività da parte delle autorità competenti nel comunicare le notizie relative al Ricovero ed alle condizioni di salute del suo assistito: "Noi riteniamo che non sia lucido" A causa di un aggravamento delle proprie condizioni di salute e di sopraggiunti problemi di natura respiratoria, l'ex boss della Nuova camorra organizzata Raffaele Cutolo è stato trasferito dal carcere all'ospedale di Parma nel reparto destinato ai detenuti, dove si trova ricoverato dallo scorso giovedì. Il 78enne, che soffre di varie patologie in grado di condizionare il quadro clinico complessivo, tra cui il diabete, risulta ancora recluso col regime del carcere duro, ... Leggi su ilgiornale

