Ricicliamo la carta in modo creativo: idee semplicissime da realizzare! (Di martedì 4 agosto 2020) Avete accumulato tanta carta e non sapete come utilizzarla? Potete riciclarla per realizzare degli oggetti davvero originali e creativi. Ecco qualche idea. 1.Cornice porta foto Per realizzare una bellissima cornice porta foto con della carta riciclata, avrete bisogno di: fogli di carta, un paio di forbici, una vecchia cornice e della colla vinilica. Ritagliare delle strisce più o meno lunghe dai fogli di carta ed iniziare ad arrotolarle su se stesse. Fissare i rotoli di carta sulla cornice, usando la colla vinilica. Lasciare asciugare e la vostra cornice porta foto è terminata. Fonte immagine 2.Varie creazioni con la carta Con la carta, potete anche realizzare numerose decorazioni per la vostra casa, partendo da cornici per gli specchi, passando a ... Leggi su pianetadonne.blog

