Riccio unico sfidante di Valentino: intesa vicina tra “Città Nuova” e Frogiero (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOre frenetiche a Sant’Agata de’ Goti dove gli scenari mutano di giorno in giorno. Soltanto domenica sera (leggi qui) vi raccontavamo dell’intesa raggiunta dal gruppo Piccoli-Ciervo-Izzo-Lombardi sul nome di Salvatore Riccio come candidato sindaco per “Città Nuova”. Un profilo di spessore, quello di Riccio, direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli. Con la sua indicazione, tutto lasciava immaginare una corsa a tre per palazzo San Francesco, con in campo pure Carmine Valentino e Antonio Frogiero. Trascorse 48 ore, il quadro sembra destinato a cambiare. Nella tarda serata di ieri la possibile svolta, con Frogiero che un po’ a sorpresa ha raggiunto in riunione i promotori di “Città ... Leggi su anteprima24

MarcoLe86931402 : @C19official L'unico aspetto negativo è che il riccio degli Autogol (per giunta Gobbo), tornerebbe a fare le sue im… - riccio_di_mare : RT @intuslegens: Io vedo. Vedo un piano unico dietro #migranti, #MES, terrore #COVIDIOTS, verbali del #lockdown segretati, chiusura delle f… - gaetano_riccio : RT @GEMASupernapoli: 1 AGOSTO 1926 L'ALBA DI UN AMORE UNICO!! BUON COMPLEANNO @sscnapoli - edoardo_riccio : Credo di esser unico in Italia (o almeno l’unico a dirlo apertamente - non conto nulla e posso permettermelo): non stimo Mattarella - identit12 : @edoardo_riccio 2-2 È uno strumento importante e in Florida (e nei balcani) si vede cosa succede quando il lockdown… -

Ultime Notizie dalla rete : Riccio unico Diocesi: Padova, prenotazione online e biglietto unico per visita a battistero cattedrale e mostra "A nostra immagine" Servizio Informazione Religiosa Diocesi: Padova, prenotazione online e biglietto unico per visita a battistero cattedrale e mostra “A nostra immagine”

Sculture in terracotta del Rinascimento. Da Donatello a Riccio”. Possibile anche un biglietto unico per visitare nello stesso giorno il battistero (con gli affreschi di Giusto de’ Menabuoi, capolavoro ...

In tavola un trionfo di sapori di mare Superbi i tagliolini alla polpa di riccio

Quando si parla di Ristorante Foresta, si parla di alta cucina che poggia le proprie fondamenta sulla tradizione e sui prodotti tipici del territorio. Ogni mattina Bruno Benvenuti, da una vita – è il ...

Sculture in terracotta del Rinascimento. Da Donatello a Riccio”. Possibile anche un biglietto unico per visitare nello stesso giorno il battistero (con gli affreschi di Giusto de’ Menabuoi, capolavoro ...Quando si parla di Ristorante Foresta, si parla di alta cucina che poggia le proprie fondamenta sulla tradizione e sui prodotti tipici del territorio. Ogni mattina Bruno Benvenuti, da una vita – è il ...