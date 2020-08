Revocato il bando di affidamento degli impianti sportivi a La Fontina: sarà 'parco pubblico' (Di martedì 4 agosto 2020) 'Occhio a La Fontina': prosegue il progetto di riqualificazione 24 February 2019 La Fontina, bando per gli impianti sportivi: protesta la 'Nuova Periferia Polivalente' 9 July 2020 Il Consiglio ... Leggi su pisatoday

zazoomblog : Revocato il bando di affidamento degli impianti sportivi a La Fontina: sarà parco pubblico - #Revocato… - M5SMineo : CAS. Revocato bando antincendio. Campo (M5S): Confermati i nostri sospetti - ennatrasporti : Revocato bando antincendio. Campo (M5S): Confermati i nostri sospetti - m5snewsofficial : CAS. Revocato bando antincendio. Campo (M5S): Confermati i nostri sospetti -

Ultime Notizie dalla rete : Revocato bando

PisaToday

Il Consiglio Provinciale di Pisa, nella seduta di lunedì 3 agosto, ha approvato con voto unanime la revoca del bando per l’affidamento in concessione amministrativa dell’impianto sportivo 'La Fontina' ...Sono pervenuti presso i nostri uffici diversi inquilini con una revoca priva di ogni fondamento. La decadenza del buono casa infatti è pari al bando Erp. Piuttosto siamo ancora in attesa di capire se ...