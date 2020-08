Retromarcia su Roma. La Raggi mette la croce sul museo del fascismo (Di martedì 4 agosto 2020) Non poteva che finire così, con una rotonda e fragorosa figuraccia, la fantasmatica vicenda del museo del fascismo proposto a Roma (fra gli altri) dalla consigliera pentastellata Maria Gemma Guerrini: “Un grande museo da realizzarsi in un sito di archeologia industriale”. Progetto bocciato dalla sindaca Virginia Raggi al primo stormir di fronde tardopartigiane: “Roma è una città antifascista, nessun fraintendimento in merito”. E' bastato un appello indignato di intellettuali organici alla sinistra (fra i quali il pur libertario Luigi Manconi), subito seguìto da un comunicato dell'Anpi con scomunica allegata – “manifestiamo la nostra più viva contrarietà all'approvazione di simile mozione e invitiamo i ... Leggi su iltempo

L’ultimo Rapporto Consob sulla corporate governance delle aziende quotate segnalava a marzo scorso come, a fine 2018, l’evoluzione delle quote detenute dagli investitori istituzionali rilevanti, compl ...

Coronavirus, pasticcio alta velocità. "Salta il distanziamento sui treni, anzi resta"

Roma, 31 luglio 2020 - Prima l'annuncio dello stop al distanziamento, poi la parziale retromarcia con le linee guida del Mit. Da oggi i treni a lunga percorrenza Frecciargento e Frecciarossa di Trenit ...

