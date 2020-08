Rete di imprese per il turismo: Piccola Industria Caserta scrive ai sindaci aversani (Di martedì 4 agosto 2020) di Francesco Bellofatto Dopo la pubblicazione sul Burc del bando di Sviluppo Campania, volto a rifinanziare alcune sottomisure dei Fondi europei2014/2020, scende in campo il Gruppo Piccola Industria di ConfIndustria Caserta che, con una lettera del suo presidente Giovanni Bo ai sindaci dell’Agro Aversano, sollecita i Comuni a presentare manifestazioni di interesse per la costituzione di una Rete di imprese finalizzate ad un Contratto di Sviluppo Turistico e per l’accesso ai Fondi Por. Una delle principali condizioni principali perché vi sia una priorità nell’esame dei Contratti di Sviluppo Turistico da parte di Invitalia (in media, l’istruttoria dura sei mesi) è che i Comuni in cui operano le ... Leggi su ildenaro

bikenomistcom : Activeitaly: una nuova rete di imprese dedicata al Turismo Attivo e Sostenibile si è costituita il 30 luglio a Forl… - CCIE_Bulgaria : ??? L’iniziativa, che rientra nella nuova strategia governativa di rilancio della Bulgaria come risposta all’emerge… - PippiPinto : RT @DanieleLeodori: Investiremo i fondi europei 2021/2027 tenendo conto delle indicazioni che abbiamo raccolto da cittadini e imprese. Mob… - LazioInnova : RT @DanieleLeodori: Investiremo i fondi europei 2021/2027 tenendo conto delle indicazioni che abbiamo raccolto da cittadini e imprese. Mob… - DanieleLeodori : Investiremo i fondi europei 2021/2027 tenendo conto delle indicazioni che abbiamo raccolto da cittadini e imprese.… -

Ultime Notizie dalla rete : Rete imprese Rete di imprese per il turismo: Piccola Industria Caserta scrive ai sindaci aversani Il Denaro Rete unica? Gli attori, gli interessi e gli errori di una storia senza fine

Morta una rete se ne fa un’altra. Ora ci siamo. È il momento della verità. Proprio per questo, può essere utile fare una veloce ricostruzione dei soggetti in campo e delle rispettive posizioni e prero ...

Telecom Italia e Open Fiber: le difficoltà e gli svantaggi della rete unica

Il bisogno di collegare tutti gli italiani ad una rete a banda larga ha spinto l’Italia ad aprire le discussioni per la creazione di un accordo tra Enel e Telecom Italia. Nel tentativo di creare una r ...

Morta una rete se ne fa un’altra. Ora ci siamo. È il momento della verità. Proprio per questo, può essere utile fare una veloce ricostruzione dei soggetti in campo e delle rispettive posizioni e prero ...Il bisogno di collegare tutti gli italiani ad una rete a banda larga ha spinto l’Italia ad aprire le discussioni per la creazione di un accordo tra Enel e Telecom Italia. Nel tentativo di creare una r ...