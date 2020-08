Restate a Napoli, tre show al giorno: dal 9 agosto piazza del Plebiscito si trasforma in palcoscenico (Di martedì 4 agosto 2020) Dal 9 al 16 agosto piazza Plebiscito a Napoli diventerà palcoscenico per eventi gratuiti che arricchiranno l’estate in città. Il progetto Restare a Napoli, voluto dall’assessore comunale alla Cultura e al Turismo, Eleonora de Majo, è stato realizzato di concerto con la Regione Campania e si inserisce nell’itinerario turistico e culturale da Napoli a Pompei a valere sulla misura Poc 2014-2020 – azione 1. La scelta di piazza Plebiscito è motivata dalla necessità di conciliare il rispetto delle misure anti-contagio con la volontà di offrire alla città un grande teatro pubblico, gratuito nella piazza più grande e significativa della ... Leggi su ildenaro

