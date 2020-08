Relicta: inizia a manipolare le leggi della fisica da oggi (Di martedì 4 agosto 2020) Ravenscourt e Mighty Polygon hanno oggi pubblicato Relicta, il puzzle game basato sulla fisica, che consente ai giocatori di esplorare una struttura di ricerca abbandonata sulla Luna. I giocatori possono indossare i loro guanti hi-tech e iniziare a piegare le leggi della fisica su PC, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One, inclusa Xbox One X. Il trailer di lancio di oggi presenta ai giocatori la situazione ideale per una gita nei crateri terraformati della Luna, piena di complessi puzzle basati sulla fisica che richiedono una combinazione di abilità e creatività. I diversi biomi con i loro ambienti amorevolmente dettagliati metteranno alla prova l’immaginazione e il potere di deduzione dei ... Leggi su gamerbrain

Ultime Notizie dalla rete : Relicta inizia Relicta, provato su PC l'interessante puzzle game in prima persona Multiplayer.it Relicta | Recensione: puzzle, fisica e mistero

Ottimo il lavoro sul piano dell’ottimizzazione, con Relicta che durante la nostra prova ha girato costantemente su un framerate superiore al 100 in 2k con dettagli ad ultra utilizzando la ...

Relicta | Recensione – Gli opposti si attraggono

Ambientazioni varie, ricche e ben curate saranno la base delle aree di Relicta. Siamo dunque circondati da piante, fiori e ambienti tecnologici, ma qualcosa sta per cambiare. Le vicende che ci vengono ...

