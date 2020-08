ReiThera, da Unicredit primo finanziamento leasing in Italia con Garanzia SACE (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – ReiThera S.r.l ha ricevuto da Unicredit leasing, società del Gruppo Unicredit, un finanziamento di 2,9 milioni interamente garantito da SACE. Il finanziamento complessivo all’azienda, per un totale 3,5 milioni, è stato completato con una quota di 0,6 milioni garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia. Si tratta – precisa la nota ufficiale – della prima operazione in leasing in Italia con Garanzia SACE. Le nuove risorse finanziarie derivanti dall’operazione si aggiungono al precedente finanziamento di 5 milioni erogato da Unicredit e coperto dalle garanzie del Fondo Centrale, sempre ... Leggi su quifinanza

