Regionali 2020, Cirielli (FdI) : “Capisco Anastasio, ma per noi sarebbe un onore averlo in lista” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dopo la nota dei giorni scorsi nella quale, dopo aver chiarito la sua vicenda giudiziaria, l’ex consigliere comunale e provinciale Antonio Anastasio ha comunicato di non volersi candidare alle prossime elezioni Regionali, si registra oggi la presa di posizione del presidente della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Capisco lo stato d’animo di Antonio Anastasio e apprezzo che voglia condurre la sua battaglia morale in maniera prioritaria. Ma, se la decisione di ritirarsi dalle elezioni Regionali é maturata per tutelare il partito, lo ammiro, anche se si tratta di una valutazione troppo intransigente: per noi sarebbe un onore averlo in lista” ha ... Leggi su anteprima24

