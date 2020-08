Reggiana, il Dg Cattani: “Giocare la Serie B al Mapei è molto importante per noi” (Di martedì 4 agosto 2020) Il Dg della Reggiana Vittorio Cattani è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, esprimendo la gioia per il rinnovo del contratto per l’utilizzo del Mapei di Reggio Emilia: “Ritrovare la Serie B nell’importante palcoscenico del Città del Tricolore è qualcosa di molto importante per la Reggiana, che disputerà le gare casalinghe della prossima stagione in uno degli impianti più prestigiosi a livello nazionale e non solo. Un sentito grazie alla Mapei Stadium S.r.l. per l’apertura dimostrata nei nostri confronti, gesto che rafforza il rapporto serio e collaborativo tra la realtà che agiscono nella Reggio Emilia sportiva”. Foto: sito ... Leggi su alfredopedulla

A conferma della soddisfazione del club, le parole del direttore generale Vittorio Cattani: "Ritrovare la Serie B nell'importante palcoscenico del Città del Tricolore è qualcosa di molto importante

L'accordo soddisfa le richieste del club granata. Il direttore generale Vittorio Cavani: "Un gesto che rafforza il rapporto serio e collaborativo tra realtà che agiscono nella Reggio Emilia sportiva"

A conferma della soddisfazione del club, le parole del direttore generale Vittorio Cattani: "Ritrovare la Serie B nell'importante palcoscenico del Città del Tricolore è qualcosa di molto importante