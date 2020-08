Referendum, la scure grillina vale 410 milioni a legislatura. Dieta da 82 milioni l’anno sforbiciando i parlamentari da 945 a 600. Con il dimezzamento delle indennità si aggiungerebbero altri risparmi (Di martedì 4 agosto 2020) Taglio dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200. Per un totale di 345 seggi parlamentari in meno. È l’obiettivo di uno dei disegni di legge costituzionali targati M5S definitivamente approvato (in quattro letture) da Camera e Senato e che, il 20-21 settembre prossimi, arriverà al vaglio dei cittadini con il Referendum costituzionale. Una riforma che, oltre a rimettere l’Italia in linea con i numeri dei Parlamenti dei Paesi Ue (al momento siamo al terzo posto nella classifica dei più affollati d’Europa), darebbe una bella sforbiciata ai costi delle Camere. Ma di che cifre stiamo parlando? Attualmente, stando agli ultimi bilanci disponibili, tra indennità e rimborsi vari, per le spettanze degli eletti del popolo nei due rami del Parlamento, se ne vanno ogni anno 224 ... Leggi su lanotiziagiornale

