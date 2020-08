Reazione a Catena 4 agosto 2020: I Ritentacoli (video) (Di martedì 4 agosto 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 4 agosto 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni I Ritentacoli. Si tratta di tre ragazzi pugliesi che avevano già partecipato al programma qualche anno fa con il nome di I Polpi di Scena. Del polpo stavolta hanno lasciato solo i tentacoli. I Ritentacoli – Giancarlo, Antonello e Marco -, al loro primo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 14.375 euro. Peccato, riproveranno domani! Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In ... Leggi su ascoltitv

