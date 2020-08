Ravioli di Borragine, ritirato il prodotto di un noto marchio (Di martedì 4 agosto 2020) . Il Ministero della Salute ha diramato un rischio microbiologico per il lotto in questione Il ministero della Salute ha diramato un rischio microbiologico riguardante un lotto di Ravioli di boraggine del noto marchio “Il Pastaio Ligure“. Il prodotto appartiene all’azienda Sublimis Srl, di Sanremo, e … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

mayabug2 : RT @ilSalvagenteit: Richiamati ravioli di borragine Il Pastaio Ligure per rischio microbiologico - ilSalvagenteit : Richiamati ravioli di borragine Il Pastaio Ligure per rischio microbiologico - annamariamoscar : Ritirati dagli scaffali i ravioli di borragine, i motivi del richiamo del Ministero - informazionecs : Problema con la catena del freddo, richiamati Ravioli di borragine Il Pastaio Ligure - infoitsalute : Richiamo alimentare | via dagli scaffali dei ravioli di borragine | FOTO -