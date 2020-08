Rai 1, Nek conduce il «Viaggio nella Musica» dei Seat Music Awards 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) Nek La prossima stagione di Rai 1 sarà aperta dalla grande festa all’Arena di Verona con i Seat Music Awards, l’evento Musicale che premia i successi discografici dell’ultimo anno. In onda solitamente d’estate, la nuova edizione – complice la pandemia Covid-19 – è stata posticipata ad inizio settembre; due prime serate (il 2 e il 5) con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, alle quali si aggiungerà un terzo appuntamento affidato a Nek. Domenica 6 settembre, a partire dalle 16.00, sempre su Rai 1, il cantautore di Sassuolo sarà al timone di Viaggio nella Musica – Speciale Music Awards. Un vero e proprio ... Leggi su davidemaggio

(askanews) - È previsto anche un terzo appuntamento speciale, in onda il 6 settembre alle 16 sempre su Rai1: Il "SEAT Music Awards - Viaggio nella musica", con Nek in una veste insolita ... altri ...Il 2 e il 5 settembre alla Arena di Verona oltre cinquanta artisti daranno vita ai Seat Music Awards 2020. La conduzione delle serate – che saranno trasmesse in diretta su Rai 1 in prima serata - è af ...