Rai 1, Nek conduce il «Viaggio nella Musica» dei Seat Music Awards 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) Nek La prossima stagione di Rai 1 sarà aperta dalla grande festa all’Arena di Verona con i Seat Music Awards, l’evento Musicale che premia i successi discografici dell’ultimo anno. In onda solitamente d’estate, la nuova edizione – complice la pandemia Covid-19 – è stata posticipata ad inizio settembre; due prime serate (il 2 e il 5) con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, alle quali si aggiungerà un terzo appuntamento affidato a Nek. Domenica 6 settembre, a partire dalle 16.00, sempre su Rai 1, il cantautore di Sassuolo sarà al timone di Viaggio nella Musica – Speciale Music Awards. Un vero e proprio ... Leggi su davidemaggio

soundsblogit : Seat Music Awards 2020 all'Arena di Verona: 2 e 5 settembre in diretta su Rai 1 (terza serata il 6 settembre condot… - fabiofabbretti : Rai 1, Nek conduce il «Viaggio nella Musica» dei #SeatMusicAwards2020 - SMSNEWSOFFICIAL : SEAT MUSIC AWARDS 2020: edizione speciale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, il 2 e 5 settembre all’Arena… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Nek

La finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro sarà trasmessa in diretta dal Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole su Rai2 (e in contemporanea su Radio 2) giovedì 27 ...Sono oltre 50 gli artisti che si alterneranno sul palco posizionato al centro dell’Arena di Verona con la quattordicesima edizione dei Music Awards, per la seconda volta sponsorizzati da Seat. Il 2 e ...