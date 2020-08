Raggi blocca il museo fascista dei 5 stelle, il Pd ne vuole uno sulla Shoah (Di martedì 4 agosto 2020) Il suo partito voleva dedicare un palazzo dell’Eur ad un museo sul fascismo, ma la sindaca Raggi non ci sta e blocca tutto.“Roma è una città antifascista, nessun fraintendimento in merito”. Senza se e senza ma, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, blocca tutto e rimanda al mittente l’idea di creare un museo dedicato al ventennio. Il mittente è il suo parito: i 5 stelle avevano firmato una mozione per la nascita di un museo sul fascismo a Roma, e sulla vicenda arriva il no del sindaco. Virginia Raggi ha infatti bloccato la mozione a firma del consigliere Gemma Guerrini. Il primo ente a esprimersi contro la ... Leggi su chenews

