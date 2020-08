Raggi: bene stazione Metro C a Marincola, Roma è antifascista (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – “Roma e’ orgogliosamente antifascista. Oggi piu’ che mai e’ ancora piu’ importante poter celebrare questi valori per non dimenticare. Marincola fu un partigiano antifascista che sacrifico’ la sua vita per il bene del nostro Paese, il suo esempio mantiene vivo il ricordo di chi mori’ per la liberazione d’Italia. Intitolargli la stazione e’ un segnale preciso e importante, soprattutto in questo periodo storico. La memoria e’ fondamentale per dare il giusto valore al passato e guardare al futuro senza commettere gli stessi errori. Roma non dimentica”. Lo dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo l’approvazione in Assemblea ... Leggi su romadailynews

Marincola fu un partigiano antifascista che sacrificò la sua vita per il bene del nostro Paese ... Roma non dimentica", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

