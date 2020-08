Raffaele Cutolo, si aggravano le condizioni di salute: c’è il trasferimento (Di martedì 4 agosto 2020) Si sono aggravate le sue condizioni di salute al punto da trasportarlo in ospedale. Raffaele Cutolo ha lasciato il carcere ed è stato trasferito in un nosocomio a causa di un aggravamento del suo stato di salute. Come riporta il mattino, è guardato a vista in un padiglione riservato ai detenuti, ma non più all’interno … L'articolo Raffaele Cutolo, si aggravano le condizioni di salute: c’è il trasferimento Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

