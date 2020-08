Questa foto non mostra un migrante insieme al figlio della ministra dell’Interno «che gestisce un centro di accoglienza» (Di martedì 4 agosto 2020) Il 30 luglio su Facebook è stata pubblicata una foto in cui si vedono due persone abbracciate, di cui una nera. L’immagine è accompagnata da questo commento: «Ma lo sapevate che il figlio della LAMORGESE gestisce un centro d’accoglienza adesso lo sapete ! . RM. ( se MAGNA )». Questo è un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 30 luglio 2020 – Fuori contesto La foto è vera, ma non mostra il figlio di Luciana Lamorgese, attuale ministra dell’Interno, con un migrante. L’immagine ritrae invece l’attaccante belga dell’Inter Romelu Lukaku insieme al suo ... Leggi su facta.news

Enpa, associazione privata di volontariato, in questa stagione è alle prese con 10-15 soccorsi al giorno di fauna selvatica ferita o in difficoltà; e attende risposte dalla Regione Liguria alla ...

Giovinazzo torna ad essere la città simbolo e di riferimento per gli emigrati pugliesi sparsi in tutto il mondo. L'anno scorso si svolse l'edizione zero di ' That's Amore, quest'anno la festa torna ma ...

