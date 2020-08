Quell’arcobaleno sul nuovo ponte di Genova non era un caso (Di martedì 4 agosto 2020) L’arcobaleno non è comparso quando è arrivato a Genova il premier Conte, come ha provato a scrivere qualcuno. Quell’arcobaleno era solo per loro. La cronaca di una giornata piena di emozioni, talvolta contrastanti tra di loro. I familiari ne avrebbero fatto a meno, ma c’era un’inaugurazione ‘istituzionale’ da fare. Nasce il nuovo ponte Morandi che – chissà perchè – da oggi si chiamerà San Giorgio. C’erano tutti: i politici, la banda e le immancabili Frecce Tricolori. E c’era pure la stessa pioggia che caratterizzò quel drammatico 14 agosto di due anni fa quando il crollo del ponte causò la morte di 43 persone. Ma quello che nessuno si aspettava era la magia di un arcobaleno che come ... Leggi su chenews

scorpio66966 : RT @CiaoKarol: Il ponte San Giorgio di Genova affidato alla Madonna della Guardia. E quell’arcobaleno di speranza….: Inaugurato a Genova il… - CiaoKarol : Il ponte San Giorgio di Genova affidato alla Madonna della Guardia. E quell’arcobaleno di speranza….: Inaugurato a… - eliloiacono : Credo molto nei segni, per qualcuno semplicemente delle casualità. Sono convinta che quell'arcobaleno sul ponte San… - conoscerefede : @JamesZaky Scusa ma tu , con quell'arcobaleno sul profilo sei pro gay? Ecco un buon motivo affinché la scuola sia s… -

