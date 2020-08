"Quella foto che vale moltissimo". Boschi e Berruti, Dago-bomba: caccia grossa allo scatto che ancora nessuno ha visto (Di martedì 4 agosto 2020) Si torna a parlare di una delle coppie dell'estate, Quella composta da Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Dagospia, infatti, si interroga: dove sono finiti? Già, non si fanno vedere insieme da qualche tempo, e sempre Dago sottolinea come "uno scatto della parlamentare e dell'attore ha un certo appeal, così i paparazzi si sono messi sulle loro tracce". Ma c'è un problema: fino ad ora, tutte le foto trapelate della coppia sembravano dei posati, insomma non paparazzate genuine. Sempre Dago aggiunge che "servono scatti reali e inaspettati. Il bacio al parco vale molto poco!". Dunque, si apre ufficialmente la corsa ad accaparrarsi la prima foto genuina della Boschi e ... Leggi su liberoquotidiano

guidoolimpio : Quella strada per Yuma. Foto fantastica di A. Comes - Segnale_Orario : @AlbertHofman72 Da notare poi che la foto con Hitler è di metà anni 40, quella con Obama fine 60, ma lei non è invecchiata di un giorno ?????? - dTringali72 : @MarcoRizzoPC Bella quella foto di un evento... Puro TERRORISMO MEDIATICO! È proprio per questo che fate schifo... Non avete scrupoli! - dionysvscult : yep mi sono impegnata per quella foto ci sono rimasta maluccio perché è floppata - chiru_daniela : RT @franciungaro: L'#Umanità ha un sfida impellente: quella di #accettare il #cambiamento. Perché l'#innovazione non si può fermare, ma l'i… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella foto Strage di Bologna, parla il medico della foto simbolo: «Soccorsi io la donna e ho ancora il magone» Corriere della Sera Torna “Calici di stelle”

Diventa l’occasione per rilanciare con forza l’enoturismo, dopo l’emergenza coronavirus, “Calici di stelle”, appuntamento ormai consolidato, organizzato da Movimento Turismodel Vino in collaborazione ...

Nicola, la salvezza e la maglia in ricordo del figlio Alessandro

Bisogna fare un passo indietro. Perché a Davide Nicola, cresciuto in rossoblù, un giorno i tifosi diedero in regalo una maglia con la foto di lui giocatore del Grifone - fra il 1999 e il 2002 - mentre ...

Diventa l’occasione per rilanciare con forza l’enoturismo, dopo l’emergenza coronavirus, “Calici di stelle”, appuntamento ormai consolidato, organizzato da Movimento Turismodel Vino in collaborazione ...Bisogna fare un passo indietro. Perché a Davide Nicola, cresciuto in rossoblù, un giorno i tifosi diedero in regalo una maglia con la foto di lui giocatore del Grifone - fra il 1999 e il 2002 - mentre ...