“Quattro taniche di benzina e si accende il forno crematorio”: le parole della vergogna. Intanto, al confine tra Italia e Slovenia, aumentano i militari (Di martedì 4 agosto 2020) “Non preoccupatevi, stiamo organizzando gli squadroni della morte e nel giro di due giorni riportiamo la normalità”. E ancora: “Quattro taniche di benzina e si accende il forno crematorio, così non rompono più“. Sembra assurdo, sembra risalente agli anni ’30 del Novecento e invece lo ha scritto oggi su Facebook un responsabile della Protezione Civile. Questa sarebbe la “soluzione” promessa dal responsabile della Protezione civile di Grado, Giuliano Felluga (dipendente comunale), per sedare la rivolta scoppiata ieri all’interno dell’ex caserma Cavarzerani di Udine, dove 400 migranti hanno innescato disordini con grida, lancio di pietre contro la polizia e roghi, per protesta contro la ... Leggi su meteoweb.eu

